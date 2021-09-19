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مي عمر تحصد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في "لؤلؤ"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:36 ص
مي عمر
مي عمر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة مى عمر، جمهورها ومتابعيها، فيديو لها أثناء استلمها جائزه الأبداع والتميز أفضل ممثله عن مسلسل لؤلؤ فى مهرجان الفضائيات العربية .



وعلقت مى عمر قائلة " شكرا مهرجان الفضائيات_د العربية علي جائزه الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل #لؤلؤ ".



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدرام

الكلمات المفتاحية

مي عمر مسلسل لؤلؤ جائزة الفضائيات العربية

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