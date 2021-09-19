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كارثة جديدة في الزمالك

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد



تحدث الإعلامي كريم شحاتة، عن القضية بين الزمالك وكريستيان جروس المدرب السابق للنادي، مشيرا إلى أن هناك تطورات بتلك القضية في الفترة الحالية.


جروس يغرم الزمالك 700 ألف دولار


وأكد كريم شحاتة على برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "حصل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك على حكم من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك بقيمة 700 ألف دولار".

وأكمل: "جروس حصل على حكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، ولم يحضر محامي الزمالك للجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس من جانب محكمة الكاس".

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