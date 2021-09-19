كارثة جديدة في الزمالك













تحدث الإعلامي كريم شحاتة، عن القضية بين الزمالك وكريستيان جروس المدرب السابق للنادي، مشيرا إلى أن هناك تطورات بتلك القضية في الفترة الحالية.









جروس يغرم الزمالك 700 ألف دولار









وأكد كريم شحاتة على برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "حصل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك على حكم من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك بقيمة 700 ألف دولار".



