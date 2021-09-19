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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وست هام اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، شاو، فاران.
خط الوسط: بوجبا، فريد، فيرنانديز.
خط الهجوم: رونالدو، سانشو، مارسيال.

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