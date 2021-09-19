ليليان نمري تخرج عن صمتها وترد على عدم تكريمها في الموريكس دور





خرجت الممثلة اللبنانية ​ليليان نمري​ عن صمتها لترد على أسئلة متابعيها عن سبب عدم تكريمها في ​الموريكس دور​.



وكتبت ليليان منشوراً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي شرحت فيه أنها تكرمت من عدة جهات وحصلت على أكثر عدد تكريمات في حياتها والأمر لا يضايقها فمحبة الجمهور أكبر تكريم.



ونشرت ليلان عدة صورة لها وأرفقتها بجوابها قائلة :"صبااااحو يا غاليين لكل اللي عم يسألوني ليش ما تكرمت عن دوري بمسلسل عا إسمك بشخصية جورجيت درباس درباس بحب وضحلكم : بالنسبة أللي مش مهم اتكرم عن عمل الأهم اتكرم عن مسيرة عمرها ٥٤ سنة ولليوم انا مكرمة ٧٠ تكريم من الجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأندية ، والتكريم الحقيقي منكم إنتو ، صدقوني انتو الدعم والوفا بعد ربي ، ومحبتكم اهم من كل التكريمات وشو نفع حياتي لو تكرَمت من كل بلاد العالم وانتو ما بتحبوني ? المحبة اغلا من كنوز الدني ، الله يخليلي ياكم سَند ودعم وقوة لتخلص الدني متل ما بحبكم عمِلوا ريسُرتش وشوفوا اذا حدا مكرّم اكتر مني".