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بعد تجاهلها لزوجته الراحلة.. وسام الأمير يعاتب لجنة الموريكس دور

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

عاتب الفنان اللبناني ​وسام الأمير​ لجان الـ Murex d'or على عدم تذكر زوجته الراقصة اللبنانية الراحلة ​ناريمان عبود​.

وكتب عبر حسابه الخاص: "يا لجنة الموركس دور ناريمان عبود اللي شغلت الناس بحياتا وبموتا ما بتستاهل منكم التفاته او تحيه لروحا،،،؟؟؟ الله يرحما وان شا الله يرحمكن".

يُذكر أن الوسط الفني صُدم برحيل ناريمان، بعد معاناة مع فيروس كورونا. وكانت أدخلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأمضت فترة 15 يوماً، لكنها لم تستطع مقاومة المرض ورحلت.

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