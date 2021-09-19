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نادين نجيم وقصي خولي يتصدران التواصل الاجتماعي برقصة ساحرة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
لمياء علي


تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والممثل السوري ​قصي خولي​ من حفل الـ Murex d'or وهما يرقصان على أنغام أغنية طربية، وعبر المتابعون عن مدى خفة دمهما.

وكان صدم قصي الجمهور بإطلالته في الحفل إذ ظهر بالشخصية الذي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فبدا بشعر طويل بني اللون، وشارب، ونظارات.

يذكر أن نادين وقصي إجتمعا سابقاً في بطولة مسلسلين هما "خمسة ونص" و "عشرين عشرين.

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