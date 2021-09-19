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عصام عبد الفتاح: لجنة الحكام السابقة تعرضت للظلم والحكم المصري يحتاج للدعم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة السابقة تعرضت للظلم بسبب قلة عدد الحكام الذين حصلوا على الرخص.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يجب أن أوجه الشكر إلى لجنة وجيه أحمد التي عملت في أصعب الظروف".

وتابع، "لجنة الحكام السابقة اهتمت بتطوير الـVAR، وليس الحكام، ونحتاج إلى إعادة الثقة للحكام المصريين، نعمل على تطوير أنفسنا، ونتمنى من الآخرين أن يساعدونا في ذلك".

واستكمل، "سأقدم خطة نهاية الشهر لتطوير التحكيم لسنوات مقبلة، وتقبلنا جميع الأفكار التي تم طرحها لتطوير التحكيم المصري".

وأشار، "حكامنا ظهروا بشكل أكثر من رائع خلال إدارة لقائي القمة، لقد أصبحنا الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية بمصر".

واسترسل، "جودة التصوير التليفزيوني من أهم عوامل نجاح تقنية الـVAR، ونحاول زيادة عدد الكاميرات لمساعدة نجاح التقنية".

واختتم، "ليس من مسئوليتي الدفاع عن الحكام، ولكن في بعض الأحيان يكون الدفاع مسئوليتي، وأعد بحدوث تطوير كبير في منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة".

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