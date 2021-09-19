عبد الستار صبري يكشف سبب رغبة مورينيو في تواجده معه بالجهاز الفني لروما









كشف عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل ترشيحه للعمل في نادي روما الإيطالي مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للفريق.





وقال عبد الستار في تصريحات لبرنامج الماتش "لما قابلت مورينيو اثناء وجوده في مصر لتحليل بطولة أمم إفريقيا تقابلنا وتحدثنا سويًا".

وتابع "مورينيو وعدني باني هنضم معاه في حالة انضمامه لفريق، كنت قريب من العمل معه في توتنهام ولكن تمت اقالته بشكل مفاجيء".





وأضاف "وكيل أعماله كان يرغب أن يكون وكيل أعمالي عندما كنت في صفوف بنفيكا البرتغالي، مازلت على تواصل مع مورينيو حتى تحدث معي مدير أعماله وأحد المسئولين في نادي روما منذ فترة قريبة".





وواصل "مدير أعمال مورينيو ومسئول روما أكدا لي أني من الترشيحات القريبة ضمن 3 أو 4 أسماء للتواجد في الجهاز الفني لتولي مهمة تنمية المهارات الفردية للاعبين".



