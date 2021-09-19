موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي













يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وست هام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



