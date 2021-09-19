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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي السوبر المصري

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، بعدما نجح في حصد لقب بطولة الدوري المصري في النسخة الماضية ولقب كأس مصر، بينما يدخل الفريق العسكري اللقاء بعدما جاء في وصافة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 21- 9 – 2021 في بطولة كأس السوبر المصري، على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقله لمباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع مباراة النادي الأهلي مع نظيره نادي طلائع الجيش، في إطار منافسات كأس السوبر المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

الكلمات المفتاحية

لقاء السوبر المصري السوبر الاهلي

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