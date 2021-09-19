تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي





يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره ميلان، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره ميلان، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري





ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: ماينان.





خط الدفاع: فلورينزي، رومانيولي، توموري، ثيو هيرنانديز.





خط الوسط: كيسي، ساليمايكيرس، براهيم دياز، تونالي، لياو.



