القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر





يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة الأهلي ونظيره طلائع الجيش والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة كأس السوبر المحلي عن موسم “2019-2020”.





ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، بعدما نجح في حصد لقب بطولة الدوري المصري في النسخة الماضية ولقب كأس مصر، بينما يدخل الفريق العسكري اللقاء بعدما جاء في وصافة كأس مصر.





وتنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي السوبر



