جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الأحد





زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الاسباني عقب نهاية مواجهات اليوم الثاني من الجولة الخامسة اليوم السبت، الموافق 18 سبتمبر 2021.





تعرف على ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء مبارايات اليوم الثاني من الجولة الخامسة





استطاع رايو فاليكانو الفوز على نظيره خيتافي، بثلاثية أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيريزا ريفيرو.





بينما خيم التعادل السلبي على مباراة أتلتيكو مدريد أمام فريق أتليتك بيلباو، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو.





فيما تعادل إلتشي مع ليفانتي بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مارتينيز فاليرو.





وفي أخر مواجهات اليوم، تمكن فريق أوساسونا من الفوز، بهدفين دون رد، على نظيره ديبورتيفو ألافيس.





وجاء ترتيب الدوري الاسباني على النحو التالي:





1 أتلتيكو مدريد 11

2 ريال مدريد 10

3 فالنسيا 10

4 أتلتيك بيلباو 9

5 ريال سوسييداد 9

6 أوساسونا 8

7 إشبيلية 7

8 رايو فايكانو 7

9 برشلونة 7

10 مايوركا 7

11 إلتشي 6

12 ريال بيتيس 5

13 قادش 5

14 ليفانتي 4

15 فياريال 3

16 إسبانيول 2

17 غرناطة 2

18 سيلتا فيغو 1

19 خيتافي 0