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موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة في كأس مصر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد








أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير موعد مباراتي دور الـ16 في مسابقة كأس مصر، والذي يتبقى فيه مواجهتا سموحة ضد بيراميدز والأهلي أمام إنبي، حيث تغير موعد المباراتين، وفقا لبيان أصدره اتحاد الكرة خلال الأيام السابقة.
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في كأس مصر 


وجاء في بيان اتحاد الكرة: «قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد بدلا من إقامتها السبت 25 سبتمبر الساعة 6 مساء».

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكأس المصري وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.

الكلمات المفتاحية

كاس مصر سموحة تأجيل مباريات كأس مصر

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