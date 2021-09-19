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الزمالك يتمسك بـ عبدالغنى ويرفض رحيله
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:04 ص
محمود دياب
رفض مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل محمد عبدالغني خلال فترة الإنتقالات الصيفية، بعد تلقية أكثر من عرض خلال الوقت الحالي.
وتمسك مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب ببقاء محمد عبدالغني مع نادي الزمالك خلال الموسم الكروي المقبل.
وكانت شهدت الفترة الماضية، أزمة ببين محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيرة نادي أسوان، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.