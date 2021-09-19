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أون سبورت تعلن عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
محمود دياب
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي طلائع الجيش، في إطار منافسات كأس السوبر المصري.
ويلتقي الفريقان مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 سبتمبر الحالي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء.
وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت، عن نقل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي طلائع الجيش، بشكل حصري عبر قنواتها.
ويعلق على المباراة أيمن الكاشف عبر الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورتس 1، بينما يتولى التعليق على الصوتية الثانية محمد الكواليني.