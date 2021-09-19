جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد





انتهت منذ قليل مبارايات اليوم الثاني من الجولة الرابعة من "الكالتشيو الإيطالي" والتي انطلقت مساء الأحد الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري.





تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة





وشهد اليوم الثاني من الجولة الرابعة مباراة جنونية بين انتر ميلان وبولونيا، وفيها سحق النيراتزورى فريق بولونيا بسداسية، في المباراة التي شهدت تألق البوسني إيدين دجيكو بتسجيله لهدفين خلال اللقاء.





فيما فاز فيورنتينا على مستضيفه فريق جنوى بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لويجي فيراريس.





وعاد اتالانتا بثلاث نقاط من ملعب ساليرنتانيا حينما تغلب عليه بهدف نظيف عند الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني.





ومن المقرر أن تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة الرابعة من الدوري الايطالي وجائت كالتالي:





أودينيزي/ نابولي





وجاء ترتيب الدوري الايطالي على النحو التالي:





1 إنترإ 10





2 روما 9





3 ميلان 9





4 نابولي 9





5 فيورنتينا 9





6 أودينيزي 7





7 أتالانتا 7





8 بولونيا 7





9 لاتسيو 6





10 تورينو 6





11 ساسولوو 4





12 إمبولي 3





13 يونيون فينيزيا 3





14 جنوى 3





15 سمبدوريا 2





16 يوفنتوس 1





17 كالياري 1





18 سبيزيا 1





19 فيرونا 0



