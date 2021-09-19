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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره خيتافي يوم الثلاثاء 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره خيتافي يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره خيتافي يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريق خيتافي في المركز التاسع عشر بدون أي نقاط.

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