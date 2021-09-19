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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:38 ص
حسام مجدي
يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره فيورنتينا يوم الثلاثاء المقبل 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة
وستلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره فيورنتينا يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره فيورنتينا يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة اليوتيوب الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد فريق فيورنتينا في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.