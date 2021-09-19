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تطورات تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

تحدث المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم المصري عن آخر تطورات تظلم الزمالك على عقوبة نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا الذي تم إيقافه 8 شهور بالإضافة إلى غرامة يبلغ قدرها نصف ميلون جنيه الموقعة من إدارة المسابقات بالجبلاية.
وأكد الشوربجي أنه سيتم حسم مصير عقوبة شيكابالا أثناء جلسة لجنة التظلمات التي تعقد الأسبوع الحالي.
وأوضح الشوربجي أن اتحاد الكرة اجتمع يوم الأربعاء الماضي وطالع تظلم الزمالك وجميع الأوراق المتعلقة بالأزمة وسيجتمع الأسبوع الحالي من أجل إصدار القرار النهائي.
ودخل شيكابالا في أزمة مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري أثناء مراسم تتويج الزمالك بلقب الدوري عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من البطولة المحلية.
وقامت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات ضد شيكابالا وكذلك حازم إمام بالإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
وطلبت لجنة التظلمات قد من مسئولي اتحاد الكرة اللائحة التي تم على أساسها معاقبة شيكابالا بالإضافة إلى تصريحات نجم الزمالك ومجاهد حول الواقعة في البرامج التلفزيونية بجانب تقرير مراقب المباراة.

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