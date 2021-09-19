سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري





سرد مصدر داخل الأهلي عن السبب الحقيقي وراء استبعاد نجم الفريق محمد محمود من قائمة الفريق التي دخلت معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي في كأس السوبر المصري.

وأكد المصدر أن زيادة وزن محمد محمود هي السبب في عدم اصطحابه مع باقي اللاعبين إلى الإسكندرية وهو ما تم إبلاغه به كما تم تخصيص برنامج خاص من أجل إنقاص وزنه حتى يتمكن من الظهور بمستوى جيد خلال التدريبات ويستطيع المشاركة في المباريات بدون خوف.

ويبذل الأهلي استعداداته من أجل مباراة السوبر بعد دخول الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية ويركز موسيماني المدير الفني أثناء التدريبات اليومية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى تدريبهم على الجمل الفنية من أجل ضمان جاهزية جميع الاعبين للمباراة.

وتضمنت قائمة الأهلي التي دخلت معسكر الإسكندرية كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.



