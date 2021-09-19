تسجيل 11 وفاة وأكثر من 200 إصابة بكورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصدرت الصحة الجزائرية بيانًا قالت فيه إن إجمالي الحالات المصابة بلغ 201 ألف و425 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5 آلاف و681 حالة.

ويوجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة، فيما تماثل 177 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الجزائرية، أن 21 ولاية من أصل 58 في الجزائر لم تسجل أي حالات إصابة أو وفيات.