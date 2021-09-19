أوضح ليوناردو أرواخو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حقيقة ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح يوم السبت، بشأن راتب ليونيل ميسي مع الفريق الباريسي.





وأكدت صحيفة "ليكيب" أن ميسي سيتقاضى 110 ملايين يورو كراتب صافي إذا أكمل الأرجنتيني الدولي عقده بالكامل لمدة 3 سنوات في باريس سان جيرمان.





حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان





ونفى ليوناردو ما جاء فء تقرير الصحيفة الفرنسية، معبرًا عن غضبه من المعلومات الغير صحيحة التي جاءت في التقرير المنشور اليوم بشأن راتب اللاعب الأرجنتيني.





وأضاف: "تقرير كاذب تمامًا، اعتبره عدم احترام لنا، لم يعجبنا ما تم نشره، لا أفهم ما السر وراء توقيت نشره، ولكنه بعيدًا جدًا عن الحقيقة".





واختتم تصريحاته: "العقد مدته عامين بين ميسي وباريس سان جيرمان، ليس لديه خيار إجباري أو غير إجباري، هذا ليس صحيح ولم نحب ما تحدثت عنه ليكيب".



