Advertisements

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:01 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
أوضح ليوناردو أرواخو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حقيقة ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح يوم السبت، بشأن راتب ليونيل ميسي مع الفريق الباريسي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" أن ميسي سيتقاضى 110 ملايين يورو كراتب صافي إذا أكمل الأرجنتيني الدولي عقده بالكامل لمدة 3 سنوات في باريس سان جيرمان.

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

ونفى ليوناردو ما جاء فء تقرير الصحيفة الفرنسية، معبرًا عن غضبه من المعلومات الغير صحيحة التي جاءت في التقرير المنشور اليوم بشأن راتب اللاعب الأرجنتيني.

وأضاف: "تقرير كاذب تمامًا، اعتبره عدم احترام لنا، لم يعجبنا ما تم نشره، لا أفهم ما السر وراء توقيت نشره، ولكنه بعيدًا جدًا عن الحقيقة".

واختتم تصريحاته: "العقد مدته عامين بين ميسي وباريس سان جيرمان، ليس لديه خيار إجباري أو غير إجباري، هذا ليس صحيح ولم نحب ما تحدثت عنه ليكيب".

الكلمات المفتاحية

ميسي راتب ميسي باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

منذ 41 دقيقة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 15 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

خطوة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن التعاقد مع ميسي

باريس سان جيرمان يطلب "ميسي" اليابان

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل "ميسي" مع برشلونة

الكشف عن الحالة التي تدفع باريس لضم ميسي

باريس سان جيرمان يبتعد عن صفقة ميسي لهذا السبب

عقبة كبرى تقف امام باريس سان جيرمان لضم ميسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements