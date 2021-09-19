فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





حقيقة مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد





وأكد "جعفر" في تصريحات تليفزيونية أنه لم يتم طرح اسم عبد الله السعيد للتعاقد معه ولم يتحدث أي مسئول معه للانضمام للقلعة البيضاء.





وطالب نجم الزمالك السابق الصحفيين والاعلاميين تحري الدقة في الأخبار التي تأتي بخصوص اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك.





وأضاف: " نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون".





من ناحية أخرى قال "جعفر" أن الفوز بالبطولات يأتي دائما بالضرر على النادي لأنه لابد أن تكون هناك مكافأت مالية للاعبين في جميع الألعاب.



