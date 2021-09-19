Advertisements

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:01 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
الفجر الرياضي
فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

وأكد "جعفر" في تصريحات تليفزيونية أنه لم يتم طرح اسم عبد الله السعيد للتعاقد معه ولم يتحدث أي مسئول معه للانضمام للقلعة البيضاء.

وطالب نجم الزمالك السابق الصحفيين والاعلاميين تحري الدقة في الأخبار التي تأتي بخصوص اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك.

وأضاف: " نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون".

من ناحية أخرى قال "جعفر" أن الفوز بالبطولات يأتي دائما بالضرر على النادي لأنه لابد أن تكون هناك مكافأت مالية للاعبين في جميع الألعاب.

الكلمات المفتاحية

فاروق جعفر رياضة اخبار الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعة و 13 دقيقة

سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ 40 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 14 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements