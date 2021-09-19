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تعرف على موعد بداية فصل الخريف وفقا للحسابات الفلكية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك، عن موعد الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف رسميا.

وأكدت الحسابات الفلكية أن فصل الخريف يبدأ الأربعاء المقبل 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى 21 ديسمبر  ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وعن حالة الطقس هذا الاسبوع كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة  إلى الخميس المقبل، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، إليكم النقاط التالية:
 
- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يسود طقس معتدل الحرارة رطب على  السواحل الشمالية.

- يسود طقس لطيف  ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. 
 
- اعتبار من الأحد 19 سبتمبر، يسود البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

- ويسود البلاد رتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات مئوية على جنوب البلاد .
 
- تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .
 
- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. 

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