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إندونيسيا تعلن مقتل "علي كالورا" زعيم جماعة متطرفة موالية لداعش شرقي البلاد

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:12 ص
الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
وكالات

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، مقتل "علي كالورا" زعيم جماعة متطرفة موالية لداعش في عملية بجزيرة سولاويزي شرقي البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الفرنسية، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى، وفقا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وأوضح الرئيس الفرنسي أن مقتل الصحراوي "نجاحا كبيرا آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

 

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