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خطوات الاستعلام عن خدمات بطاقات التموين إلكترونيا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

ولكل مواطن يريد معرفة الإجراءات التي تمت في الطلب الذي سبق وتقدم به للحصول على خدمة من خدمات بطاقات التموين سواء استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد أو بطاقة تموين جديدة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين يمكنه الدخول على موقع دعم مصر ومعرفة كافة التفاصيل، وعن خطوات الاستعلام عن خدمات بطاقات التموين إلكترونيا إليكم التالي:

خطوات الاستعلام عن خدمات بطاقات التموين إلكترونيا

- الدخول على موقع "دعم مصر" 
- على يمين الصفحة يظهر "خدمات تموينية للمواطنين" يمكن الضغط عليها.
- اختيار خدمة الاستعلام عن حالة الطلب، ومتابعة التعليمات.

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