تفاصيل شخصية محمد ممدوح في فيلم "السرب"

دور داعشي، ينتمي لجماعات إرهابية، ويدخل في مواجهة عنيفة أمام السقا.



فيلم "السرب" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، دياب، كريم فهمي، وآسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغني، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



ومن ناحية أخرى يواصل محمد ممدوح حالياً تصوير فيلمه الجديد "أبو صدام"، الذى يجسد فيه دور سائق سيارة نقل ثقيل، ويشاركه في البطولة سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.











يشارك الفنان محمد ممدوح "تايسون" حالياً في فيلم "السرب"، ويُجسد خلاله