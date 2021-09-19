اعتقال 4 أشخاص بمحيط مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية

اعتقلت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمي المبنى في السادس من يناير الماضي.

وأصدرت الشرطة الأمريكية، بيانًا قالت فيه إنه "تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".

وكانت الشرطة الأمريكية أوقفت سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين يستقلانها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.