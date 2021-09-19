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وزير الري: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية سبتمبر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:31 ص
محمد عبد العاطي وزير الري
محمد عبد العاطي وزير الري
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول.

مواجهة الأمطار الغزيرة والسيول
واستعرض الدكتور "عبد العاطي" خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهًا بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليًا، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
 
جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ
وشدد وزير الري على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.


كما استعرض "عبد العاطي" الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة إحتياجات المنتفعين، مؤكدًا أنه تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية.

وصرح وزير الري بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيرًا إلى أنه تبين ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية شهر سبتمبر.

ووجه "عبد العاطي" بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وأشار الوزير إلى ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وزير الري: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية سبتمبر
وزير الري: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية سبتمبر

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