راندا عبد السلام زوجة محمد حكيم في "عقبال عوضك" (خاص)

بدأت الفنانة راندا عبد السلام تصوير مشاهدها في مسلسل زي القمر حكاية "عقبال عوضك" والذي من المقرر عرضها قريباً على قناة CBC، بطولة مي كساب، راندا عبد السلام، محمد جمعة، أحمد جمال سعيد هالة فاخر، وآخرون.



وكشفت الفنانة راندا عبد السلام عن تفاصيل دورها في المسلسل وذلك من خلال تصريح خاص "لـ الفجر الفني " قائله:"أنه تجسد شخصية بنت تُدعى "مي"متزوجة من الفنان محمد حكيم، وأنها تحاول إخراج روح الشر الموجودة داخلها.



وتابعت قائلة:" تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مؤثر، وأن شخصيتها أنانية وعندها طمع، وقصة المسلسل حقيقه بنعيشها كل يوم".



وأضافت قائلة:" أنها ترشحت من قبل المخرج معتز حسام الذي تعاملت مع من قبل في مسلسل فارس بلا جواز الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة مصطفى قمر".



وأختتمت قائلة: الدور مميز وشاددني أوي ونفسي الناس تتعظ وتتراجع عن شرها وأنانيتها وتحمد ربنا على قسمته ليهم".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا عبد السلام مسلسل "فارس بلا جواز" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة مصطفى قمر، طارق الابياري، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين إخراج معتز حسام.