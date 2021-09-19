ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المباريات التي سيغيب عنها فيرلاند ميندي، عن فريقه ريال مدريد، بسبب الإصابة.





وسيغيب مدافع ريال مدريد فيرلاند ميندي لمدة شهر آخر بسبب الإصابة التي تعرض لها.





وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ميندي سيغيب عن ريال مدريد لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.





ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد خلال تلك الفترة، كل من فالنسيا وريال مايوركا وفياريال وشريف تيراسبول وإسبانيول، قبل عودته المحتملة بعد التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن أنشيلوتي اختار ديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر لمعظم مبارياته حتى الآن هذا الموسم ، مع بدء ميغيل جوتيريز مرة واحدة، وما زال مارسيلو مصابًا.



