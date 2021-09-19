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كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:34 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وتمسك كارتيرون بالبقاء مع الفريق واستكمال مشروعه، خاصة أنه يطمح لتكرار نفس ما حدث في الموسم المنصرم والتتويج ببطولة الدوري.

كما رسم المدرب الفرنسي مع الإدارة سيناريو الصفقات الجديدة وأهم احتياجات الفريق، بالإضافة إلى الاستقرار على قائمة الراحلين في الموسم المقبل وإعارة بعض اللاعبين بناء على طلبه.

وسبق وأن رحل كارتيرون عن الزمالك لتولي تدريب التعاون السعودي، قبل أن يعود مرة أخرى لتدريب الزمالك والتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون عرض مغري رياضة الزمالك

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