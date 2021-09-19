Advertisements

أسعار الأسماك اليوم الأحد في الدقهلية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:37 ص
أسماك
أسماك
محمد كشك
استقرت أسعار الأسماك بأسواق وشوادر محافظة الدقهلية اليوم الأحد، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين ١٥-٣٠ جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - ٢٥ جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.
أسعار الأسماك في الأسواق
واستقرت أسعار البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، والبوري 2 يتراوح الكيلو بين ٣٥-53 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان "1" يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
سعر البياض الأملس
وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو،

الكلمات المفتاحية

الأسعار اليوم،أسعار مواد البناء أسعار اللحوم أسعار الفاكهة أسعار الذهب أسعار الدواجن أسعار الخضراوات أسعار البيض أسعار

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 16 دقيقة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ 43 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

منذ 43 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements