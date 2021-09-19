Advertisements

اليوم.. عرض مسلسل "الحرير المخملي"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:58 ص
صورة أبطال مسلسل الحرير المخملي
صورة أبطال مسلسل "الحرير المخملي"
أروي حمدي
تعرض منصة "فيو" اليوم أولى حلقات مسلسل "الحرير المخملي"، وبعد ذلك يعرض في التلفزيون خلال شهر ديسمبر عبر شبكة قنوات النهار.

تدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في إطار اجتماعي تشويقى في الفترة من ثمانينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الثالثة، من خلال العديد من المواقع الدرامية التى تًظهر شكل المجتمع في هذه الفترة مثال مدينة الفيوم والقاهرة والإسكندرية وأسوان.

يذكر أن مسلسل "الحرير المخملي" من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبو عوف.

الكلمات المفتاحية

منصة فيو مصطفى فهمي داليا البحيري الحرير المخملي

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 15 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 19 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 14 ساعة

سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعة و 15 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

منذ 42 دقيقة

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

كيرا الصباح:"مشاركتي في الحرير المخملي تحدي كبير بالنسبة لي"(خاص)

داليا مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني" دورها في مسلسل "الحرير المخملي"

رباب طارق أعاني من ظروف قاسية بسبب زوجي في"الحرير المخملي " (خاص)

شاهيستا سعد ابنة سامي مغاوري في "الحرير المخملي"

تفاصيل شخصية يسرا مسعودي في مسلسل "زي البيت الوقف"

يسرا مسعودي تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث خطير

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements