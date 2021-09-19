اليوم.. عرض مسلسل "الحرير المخملي"

تعرض منصة "فيو" اليوم أولى حلقات مسلسل "الحرير المخملي"، وبعد ذلك يعرض في التلفزيون خلال شهر ديسمبر عبر شبكة قنوات النهار.



تدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في إطار اجتماعي تشويقى في الفترة من ثمانينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الثالثة، من خلال العديد من المواقع الدرامية التى تًظهر شكل المجتمع في هذه الفترة مثال مدينة الفيوم والقاهرة والإسكندرية وأسوان.



يذكر أن مسلسل "الحرير المخملي" من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبو عوف.