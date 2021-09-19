كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021



تصدر تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع سعي الطلاب لتسجيل رغباتهم في تلك المرحلة.





مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية

وانطلق تنسيق الدبلومات الفنية خلال الساعات الماضية ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2092021 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 1992021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 2192021.



رابط تسجيل رغبات الدبلومات

ويمكن لطلاب الشهادات المعادلة تسجيل الرغبات من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، من خلال الرابط التالي https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesFaniDefaultFani.aspx.



ويقوم الطالب أو الطالبة، بتسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، واختيار أيقونة المرحلة الثالثة من التنسيق.

ومن ثم يقوم الطالب بكتابة بياناته لتسجيل رغباته كاملة (الاسم، الرقم القومي)، وكتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية الفنية، وكتابة محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.



يجب الاستعانة بالقائمة الخاصة بالكليات المتاحة وذلك لتسجيل الرغبات، وعدم نسيان الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من تسجيل الرغبات كاملة.



كليات متاحة أمام طلاب الدبلومات

ومن بين تلك الكليات المتاحة لطلاب وطالبات التعليم الفني 2021، كليات الزراعة بالجامعات المختلفة، كليات السياحة والفنادق، كليات التربية النوعية، كليات التجارة فى الجامعات الحكومية المختلفة، كليات التربية بالجامعات الحكومية، كليات الفنون التطبيقية، إلى جانب كليات الآثار شعبة ترميم آثار، كليات التمريض، وأخيرا كليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.



يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خصص نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة للالتحاق بها وذلك بعد تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، والاختيار من بين الكليات المتاحة في الفترة التي سيتم تحديدها لهم للتنسيق مع التأكيد على ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.