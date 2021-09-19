ننشر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، نظرا لأن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون على أحر من الجمر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، من جانب وزارة التربية والتعليم.





ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني2021، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الاثنين لموافق 20 سبتمبر الجاري.





موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

انطلقت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 يوم 4 سبتمبر الجاري وانتهت 13 سبتمبر، كما بدأ الكنترول المركزي للثانوية العامة في أعمال التصحيح الكترونيا، ومن المقرر غدا ظهور نتيحة الثانوية العامة الدور الثاني 2021.





رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021