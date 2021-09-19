Advertisements

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، نظرا لأن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون على أحر من الجمر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، من جانب وزارة التربية والتعليم. 

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني2021، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الاثنين لموافق 20 سبتمبر الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021
انطلقت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 يوم 4 سبتمبر الجاري وانتهت 13 سبتمبر، كما بدأ الكنترول المركزي للثانوية العامة في أعمال التصحيح الكترونيا، ومن المقرر غدا ظهور نتيحة الثانوية العامة الدور الثاني 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني2021، عبر موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe.gov.eg/، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، وإدخال رقم الجلوس، ومعرفة النتيجة.

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعة و 14 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ 41 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

منذ 41 دقيقة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements