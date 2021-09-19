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قبل اعتقال آخر أسيرين.. إصابة فلسطيني في اشتباكات مع جيش الاحتلال بجنين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:49 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإصابة شاب خلال اشتباكات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

 

وقد اقتحمت قوات كبيرة ترافقها وحدات خاصة مدينة جنين من عدة محاور بحثا عن الأسيرين الفارين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

 

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، اعتقلت قوات الاحتلال كممجي وانفيعات، وهما آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من السجن الإسرائيلي.

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