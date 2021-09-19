الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وأن يكون الطقس حارا ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن يكون مائلًا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.



وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع تكون شبورة مائية شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22.

سيوة العظمى 35 والصغرى 21.

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 23.

دمياط العظمى 30 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22.

السويس العظمى 35 والصغرى 23.

العريش العظمى 31 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 16

طابا العظمى 33 والصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26

