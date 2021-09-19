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لهذا السبب.. حنان مطاوع توجه رسالة شكر للمسئولين على مهرجان الفضائيات

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
بسمة عادل
حرصت الفنانة حنان مطاوع على توجيه رسالة شكر للمسئولين على مهرجان الفضائيات، وذلك بعد تكريمها بالأمس، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت صورة لها أثناء تكريمها، وعلقت عليها قائلة:"جائزة أحسن ممثلة عن القاهرة كابول، شكراً مهرجان الفضائيات ،شكراً الأستاذ عبد الرحيم، كمان شكراً الأستاذ حسام علي، شكراً سنرجي، شكراً كل زملائي الرائعين النجوم اللي كنت وسطهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي ،فتحي عبد الوهاب، وآخرون، إخراج حسام علي.

الكلمات المفتاحية

مسلسل القاهرة كابول حنان مطاوع الفضائيات العربية

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