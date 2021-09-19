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وائل رياض: جهاز منتخب مصر الجديد مطالب بالأداء والمكسب وأتمنى عودة مدرسة الموهوبين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
وائل رياض
وائل رياض
أمل الحلفاوي
أكد وائل رياض، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى عودة مدرسة الموهوبين مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري مطالب بتقديم الأداء والمكسب معًا.

وائل رياض يكشف مزايا جهاز المنتخب الجديد

وقال وائل رياض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جيلنا في منتخب الشباب ملعبش كورة، جيلنا عاش كورة".

وتابع، "أتمنى عودة مدرسة الموهوبين مرة أخرى، والتي أخرجت لمصر العديد من النجوم في كافة الألعاب".

واختتم، "الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر مطالب بالمكسب والأداء الجيد، وليس المكسب فقط، كابتن حسام البدري كان بيكسب عادي فلماذا التغيير؟".

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