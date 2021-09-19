الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

قدم مسئولو النادي الأهلي عرضا أخيرا لجونيور أجايى لإنهاء أزمة رحيله بالتراضى بعدما شهدت الفترة الماضية شدا وجذبا بين النادى واللاعب بشأن الاتفاق على طريقة الرحيل النهائى بدون مشاكل.





الأهلي يتراجع عن شرط منع أجاي من اللاعب للزمالك وبيراميدز





حيث كشف مصدر مسئول داخل الأهلى عن تفاصيل العرض الأخير للاعب حيث تراجع عن فكرة الشرط الذي يمنع اللاعب بالانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز، بشرط عدم حصول اللاعب على مقابل مادى.





وطلبت لجنة التخطيط بالأهلى من اللاعب الرد على العرض خلال الساعات المقبلة لرغبتها في غلق الملف الذي شغل المسؤولين في الأهلى مؤخرا.





كانت إدارة الأهلى قد عرضت على جونيور أجايى الحصول على 450 ألف دولار نصف مستحقاته المالية على أن يوقع على تعهد بعدم الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز .





وتم إبلاغ اللاعب برفض بيتسو موسيمانى استمراره خاصة أن الأهلى قرر الاستغناء عن أجايى وكذلك الكونغولى والتر بواليا من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزانى، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.



