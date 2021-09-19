موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على حساب فالنسيا، اليوم الأحد 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا





وستقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فالنسيا صاحب المركز الثالث.