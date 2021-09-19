Advertisements

مانشستر يونايتد يتطلع لحسم صفقة "الكريز"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
سولسكاير
سولسكاير
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية برطانية، عن تطور جديد بشأن أحد اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يحاول خطف موهوب الدَري الإنجليزي

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، يرى أن ديكلان رايس، نجم وست هام، يمثل القطعة المفقودة في خط وسط مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايس يركز بشكل كامل مع وست هام يونايتد هذا الموسم، رغم أنه يتوقع الانتقال إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل.

وأوضحت أن وست هام عرض على رايس تجديد عقده مع زيادة راتبه، ويوافق اللاعب الإنجليزي على التوقيع بشرط وضع بند جزائي يسمح له بالرحيل إلى النادي الذي يختاره.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رايس يحظى أيضًا باهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سولسكاير رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 19 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 18 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 19 ساعة

سبب استبعاد نجم الأهلي من مواجهة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ريال مدريد يفقد نجمه شهرا بسبب الإصابة

منذ ساعة الا ربع

حقيقة راتب ميسي الضخم مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements