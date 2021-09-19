مانشستر يونايتد يتطلع لحسم صفقة "الكريز"

كشفت تقارير صحفية برطانية، عن تطور جديد بشأن أحد اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.





مانشستر يونايتد يحاول خطف موهوب الدَري الإنجليزي





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، يرى أن ديكلان رايس، نجم وست هام، يمثل القطعة المفقودة في خط وسط مانشستر يونايتد.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايس يركز بشكل كامل مع وست هام يونايتد هذا الموسم، رغم أنه يتوقع الانتقال إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل.





وأوضحت أن وست هام عرض على رايس تجديد عقده مع زيادة راتبه، ويوافق اللاعب الإنجليزي على التوقيع بشرط وضع بند جزائي يسمح له بالرحيل إلى النادي الذي يختاره.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن رايس يحظى أيضًا باهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.



