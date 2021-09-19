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في هذا الموعد.. عمر خيرت يحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:44 ص
صورة الموسيقار عمر خيرت
صورة الموسيقار عمر خيرت
أروي حمدي
يستعد الموسيقار عمر خيرت لحفلته الغنائية الكبيرة المقرر إقامتها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، في يوم 12 و13 أكتوبر.

ويقدم خلال الحفلة مجموعة من أغانية المميزة ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

وكان قد أحيا الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا حفلاً موسيقياً في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا.

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عمر خيرت حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

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