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"المضارين من الإيجار القديم": "تقعد بالزمالك وتدفع كأنك في إمبابة" (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
طرح أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، مجموعة من الاقتراحات لتعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحلات التجارية وتشمل الإداري والعيادات والمكاتب تحرر أسعارها بشكل فوري خلال 3 شهور.

وأشار "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوحدات السكنية المغلقة منذ 3 سنوات يتم اخلائها فورا، أما الوحدات التي يشغلها مستأجرين يتم تحريك أسعارها على مدار 3 سنوات بشكل تدريجي.

وأضاف، "المستأجر اللي مش قادر يدفع قيمة الوحدة اتركها.. واحصل على شقة من اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوفرها.. مينفعش تقعد في الزمالك وتدفع إيجار واحد في إمبابة".

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