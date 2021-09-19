"المضارين من الإيجار القديم": "تقعد بالزمالك وتدفع كأنك في إمبابة" (فيديو)

طرح أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، مجموعة من الاقتراحات لتعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحلات التجارية وتشمل الإداري والعيادات والمكاتب تحرر أسعارها بشكل فوري خلال 3 شهور.





وأشار "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوحدات السكنية المغلقة منذ 3 سنوات يتم اخلائها فورا، أما الوحدات التي يشغلها مستأجرين يتم تحريك أسعارها على مدار 3 سنوات بشكل تدريجي.



