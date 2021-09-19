"صحة الفيوم" تعلن التنسيق النهائي لمدارس التمريض وأعداد المقبولين

التنسيق النهائي



وقالت إيمان السخاوي، موجهة المدارس، إن 559 طالبا، تقدموا بأوراقهم هذا العام، حضر منهم 538 للاختبارات وتغيب 21 ورسب 54 في اختبار القدرات، ونجح منهم 482 في اختبارات القبول ولكن تم قبول 362 فقط.



أعلن الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قبول 362 طالبا وطالبة للدراسة بمدارس التمريض التابعة لها هذا العام منهم 115 طالبا و247 طالبة في 9 مدارس.وأوضحت الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب والمدارس، والبعثات، أن التنسيق النهائي بعد الانتهاء من جميع الاختبارات أسفر عن الآتي:في المركز الأول مدرسة أطسا للبنات قبلت 33 طالبة بمجموع 276وفى المركز الثاني مدرسة سنورس للبنات قبلت 38 طالبة بمجموع 275.5وفى المركز الثالث مدرستي طامية ومطرطارس حيث قبلتا بمجموع 274وسيلتحق بمدرسة مطرطارس للبنين 40 طالب بينما ستلتحق 30 طالبة بمدرسة طاميةوفى المركز الرابع تأتي مدرسة اللاهون للبنين وقبلت 75 طالب بمجموع 273وفى المركز الخامس مدرسة مركز الفيوم للبنات وقبلت 35 طالبة بمجموع 272.5وفى المركز السادس تأتى مدرسة بندر الفيوم وقبلت 40 طالبة بمجموع 271 درجةوفى المركز السابع مدرسة أبشواي للبنات وقبلت 36 طالبة بمجموع 260 درجةوفى المركز الأخير مدرسة يوسف الصديق للبنات وقبلت 35 بمجموع 255 درجة