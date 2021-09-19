Advertisements

"صحة الفيوم" تعلن التنسيق النهائي لمدارس التمريض وأعداد المقبولين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
طلاب
طلاب
الفيوم: ريهام على


أعلن الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قبول 362 طالبا وطالبة للدراسة بمدارس التمريض التابعة لها هذا العام منهم 115 طالبا و247 طالبة في 9 مدارس.
التنسيق النهائي
وأوضحت الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب والمدارس، والبعثات، أن التنسيق النهائي بعد الانتهاء من جميع الاختبارات أسفر عن الآتي:

في المركز الأول مدرسة أطسا للبنات قبلت 33 طالبة بمجموع 276
وفى المركز الثاني مدرسة سنورس للبنات قبلت 38 طالبة بمجموع 275.5
وفى المركز الثالث مدرستي طامية ومطرطارس حيث قبلتا بمجموع 274
وسيلتحق بمدرسة مطرطارس للبنين 40 طالب بينما ستلتحق 30 طالبة بمدرسة طامية
وفى المركز الرابع تأتي مدرسة اللاهون للبنين وقبلت 75 طالب بمجموع 273
وفى المركز الخامس مدرسة مركز الفيوم للبنات وقبلت 35 طالبة بمجموع 272.5
وفى المركز السادس تأتى مدرسة بندر الفيوم وقبلت 40 طالبة بمجموع 271 درجة
وفى المركز السابع مدرسة أبشواي للبنات وقبلت 36 طالبة بمجموع 260 درجة
وفى المركز الأخير مدرسة يوسف الصديق للبنات وقبلت 35 بمجموع 255 درجة

وقالت إيمان السخاوي، موجهة المدارس، إن 559 طالبا، تقدموا بأوراقهم هذا العام، حضر منهم 538 للاختبارات وتغيب 21 ورسب 54 في اختبار القدرات، ونجح منهم 482 في اختبارات القبول ولكن تم قبول 362 فقط.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 10 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ أقل من ساعتين

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر يونايتد يتطلع لحسم صفقة "الكريز"

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرفض عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لاعب تشيلسي ينفجر غضبا بسبب الوعود الكاذبة

منذ ساعة و 16 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 20 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

10:00 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

الزمالك يقترب من استعادة مصطفى محمد

11:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements