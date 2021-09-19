أستراليا تدافع عن تعاملها مع صفقة الغواصات الفرنسية

دافعت أستراليا عن إلغائها لاتفاق لغواصات فرنسية، اليوم الأحد، قائلة إن الحكومة أثارت مخاوف باريس لعدة أشهر، حيث يواصل اتفاق جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا تأجيج أزمة دبلوماسية متعددة الجنسيات.





قال رئيس الوزراء سكوت موريسون: "لا أندم على قرار وضع المصلحة الوطنية لأستراليا في المقام الأول". وقد تخلت أستراليا عن اتفاق 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأعلنت يوم الخميس عن خطة لبناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية في شراكة أمنية ثلاثية.





وأثارت الخطوة غضب فرنسا، حليف الولايات المتحدة وبريطانيا في حلف شمال الأطلسي، مما دفعها إلى استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا. وأثارت غضب الصين، القوة الرئيسية الصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال موريسون إنه يتفهم خيبة أمل فرنسا بشأن إلغاء الطلب - الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار في عام 2016 ويُعتقد أنه سيكلف أكثر بكثير اليوم - لكنه كرر أن أستراليا يجب أن تتخذ دائمًا قرارات لصالحها.





وصرح موريسون في إفادة صحفية "هذه قضية أثارتها مباشرة منذ بضعة أشهر وواصلنا الحديث عن هذه القضايا من خلال بما في ذلك من قبل وزراء الدفاع وغيرهم."





لقد وضعت الصفقة الثلاثية الجديدة واشنطن في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع فرنسا يقول المحللون إنها قد تلحق ضررا دائما بالتحالفات الأمريكية مع فرنسا وأوروبا، كما أنها تلقي بظلال من الشك على الجبهة الموحدة التي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتشكيلها ضد تنامي قوة الصين.





ووصفت باريس الإلغاء بأنه طعنة في الظهر، حيث قال وزير الخارجية جان إيف لودريان إن العلاقات مع الولايات المتحدة وأستراليا كانت في "أزمة". وقال موريسون إنه أبلغ فرنسا بالصفقة الجديدة الساعة 08:30 مساءً. وأعلن هو وبايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذلك الساعة 7 صباحًا بتوقيت كانبيرا يوم الخميس (2100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).



