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نجم الأهلي مهدد بفقدان مركزه بسبب "الحريف"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
يبدو أن محمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي، سيكون أكثر المتضررين من عودة عمار حمدي لصفوف الفريق الأحمر هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

عودة المعارين تشكل خطراً على لاعب الأهلي

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، قرر الاستعانة بعمار حمدي في مركز الظهير الأيمن بجانب وسط الملعب، ليكون بديلا في هذا المركز إلى جوار أكرم توفيق الذي حجز مكانه أساسيا خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت مباراة المقاولون العرب الودية الدفع بعمار حمدي بديلا لأكرم توفيق، بعد تعرض الأخير للإصابة على مستوى القدم، حيث حرص موسيماني على منح الفرصة لعمار لتجربته في هذا المركز استعدادا للموسم الجديد.

وشارك عمار في مركز الظهير الأيمن 16 مباراة خلال إعارته مع الاتحاد السكندري تحت قيادة المدرب حسام حسن، وقدم مستويات جيدة خلال فترة الإعارة.

ولن تكون مهمة محمد هاني سهلة للتواجد في التشكيل الأساسي خلال الموسم الجديد، في ظل تألق أكرم توفيق واستحواذه على ثقة موسيماني والاستعانة بعمار حمدي إلى جانب التعاقد في الانتقالات الصيفية الحالية مع كريم فؤاد القادم من صفوف النجوم

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