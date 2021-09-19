لاعب تشيلسي ينفجر غضبا بسبب الوعود الكاذبة

يشعر كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي، بخيبة أمل كبيرة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويفكر جديًا في تمثيل منتخب غانا.





لاعب تشيلسي يرغب في تمثيل المنتخب الغاني عن المنتخب الإنجليزي





ووفقاً لما ذكرته صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فإن صاحب ال21 عامًا شارك مع منتخب إنجلترا في 3 مباريات، وأتى آخرها عام 2019.





وتم استدعاء أودوي لتمثيل منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، إلا أنه رفض الأمر، حيث إنه يشعر بالإحباط من الاتحاد الإنجليزي بعدما كان أصغر لاعب يمثل إنجلترا في مباراة رسمية قبل عامين، والآن يتم استدعاؤه لمنتخب تحت 21 سنة بدلًا من المنتخب الأول.





وعلى الرغم من وجود وعود من جانب جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، بمنح الفرصة لأودوي، إلا أن الأخير يرغب في تمثيل غانا.





ويحق لأودوي تمثيل غانا كون المباريات الثلاث التي خاضها مع إنجلترا أتت قبل أن يبلغ عامه الـ21، ويمكنه تمثيل غانا في شهر نوفمبرمن العام المقبل، أيام قليلة قبل انطلاق كأس العالم.



